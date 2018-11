Pillars of Eternity 2: la data di uscita del DLC The Forgotten Sanctum

The Forgotten Sanctum, terza ed ultima espansione di Pillars of Eternity 2: Deadfire, sarà disponibile dal 13 dicembre, come annunciato dagli sviluppatori di Obsidian Entertainment (compagnia recentemente acquisita da Microsoft).

Il DLC The Forgotten Sanctum, che potrete acquistare singolarmente al costo di 9,99 euro o che potete ottenere tramite il Season Pass del gioco, vi lascerà esplorare un nuovo e misterioso dungeon costruito all'interno della carne di un dio dormiente (non ne viene esplicitato il nome). Con questa nuova espansione, i giocatori affronteranno le sfide più ardue mai apparse all'interno dell'RPG.

In aggiunta, Obsidian ha confermato che in concomitanza con The Forgotten Sanctum verrà pubblicata anche la patch 4.0 del gioco. Questa andrà ad aggiungere due nuove God Challenge, due nuovi mega boss, ed una serie di feature inedite non meglio specificate dalla software house.

Pillars of Eternity 2: Deadfire è disponibile ora per PC. Per quanto non ci siano novità da ormai diversi mesi, il gioco dovrebbe arrivare anche su console PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch entro la fine del 2018. Il DLC The Forgotten Sanctum uscirà il 13 dicembre e sarà incluso nel Season Pass del gioco (che include anche i DLC Beast of Winter, e Seeker, Slayer, Survivor).