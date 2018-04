Pillars of Eternity 2 Deadfire: annunciato il Season Pass, include tre espansioni

Nella giornata di oggi, Versus Evil e Obsidian Entertainment hanno annunciato il Season Pass di Pillars of Eternity 2: Deadfire, secondo capitolo della serie cRPG in arrivo su PC l'8 maggio ed entro la fine del 2018 anche su console PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Come apprendiamo dal comunicato ufficiale, il gioco riceverà post-lancio un totale di tre corpose espansioni, con cui i giocatori potranno continuare a spendere ore di gameplay all'interno del gioco di ruolo. I tre DLC, conosciuti come "Beast Of Winter" (in uscita a luglio 2018), "Seeker, Slayer, Survivor" (settembre 2018), e "The Forgotten Sanctum" (novembre 2018) saranno acquistabili in blocco tramite il Season Pass venduto a 24,99 euro, oppure disponibili singolarmente a 9,99 euro a testa.

Le espansioni sono inoltre incluse nella Pillars of Eternity II Deadfire Obsidian Edition, venduta a 70 euro su Steam ma che potete trovare attualmente in offerta su Fanatical.com con un sconto del 17%. Infine, chi avrà versato in campagna di crowdfunding i fondi necessari alla realizzazione della Collector's Edition del gioco, avrà diritto a scaricare automaticamente le espansioni quando saranno pubblicate nel corso dei prossimi mesi. In calce trovate un'immagine riassuntiva per le tre espansioni del gioco.

Pillars of Eternity 2 Dead Fire uscirà l'8 maggio su PC ed arriva su PS4, Xbox One e Switch entro la fine del 2018.