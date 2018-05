Pillars of Eternity 2 Deadfire: positivi i primi voti della stampa internazionale

Il nuovo Pillars of Eternity 2: Deadfire di Obsidian Entertainment è disponibile a partire da oggi su PC, e nel frattempo sono arrivati i primi voti della stampa internazionale. Il gioco sta ricevendo un'accoglienza abbastanza positiva.

Tra i voti più alti troviamo il perfect score di MMORPG.com, testata che ha deciso di premiare il nuovo GDR di Obsidian con 100/100. A seguire abbiamo il 98/100 di GameSpace, il 95/100 di Worth Playing e CGMagazine, e il 92/100 di GameStar e GamesBeat. Fioccano diversi 90/100 assegnati da testate come USGamer, Wccftech, Vandal e Hardcore Gamer, seguiti dall'88/100 di PC Gamer e Game Informer, dall'85/100 di IGN.com e dall'80/100 di GameSpot e del Guardian.

La redazione di Everyeye.it, invece, ha deciso di accogliere il gioco con 73/100, segnalando alcuni problemi relativi al bilanciamento dei combattimenti e alla ripetitività della struttura ludica. Ad ogni modo, Pillars of Eternity 2 Deadfire rimane un gioco molto interessante per gli amanti dei GDR classici, sebbene ci si potesse aspettare qualcosa in più dal sequel di Pillars of Eternity: a questo indirizzo trovate la Recensione completa del titolo a cura del nostro Angelo de Martini.

Nel momento in cui riportiamo la notizia, Pillars of Eternity 2: Deadfire ha raggiunto una media pari a 88/100 su Metacritic con 21 recensioni all'attivo.