Pillars of Eternity 2 Deadfire: un trailer dedicato alle feature del gioco

Lo sviluppatoree il publisherhanno pubblicato un nuovo trailer di, mostrando le feature e le caratteristiche principali del gioco. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Prevista inizialmente per il 3 aprile, alla fine la versione PC di Pillars of Eternity 2 Deadfire è stata rinviata all'8 maggio, concedendo agli sviluppatori un mese di tempo in più per migliorare l'esperienza di gioco. Il team ha voluto dare ascolto al feedback degli utenti che hanno provato la Beta, così da apportare le ultime modifiche e consegnare un gioco all'altezza delle aspettative.

Il nuovo trailer pubblicato da Obsidian ci permette di dare un'occhiata alle feature principali del titolo, a partire dalla affascinanti ambientazioni e dalla promessa di un'avventura ancora più profonda rispetto a quella offerta dal predecessore. Anche nel sequel, naturalmente, i giocatori saranno chiamati a formare un party per progredire nella storia, ma questa volta con la possibilità di comandare una nave e di attraversare i mari tra una quest e l'altra.

Ricordiamo che Pillars of Eternity 2 Deadfire farà il suo debutto su PC il prossimo 8 maggio, per poi arrivare entro il 2018 anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.