Pillars of Eternity 2 Deadfire: tutte le linee di dialogo saranno doppiate

Recentemente Obsidian Entertainment ha pubblicato un nuovo video update per i giocatori che hanno partecipato alla campagna di raccolta fondi di Pillars of Eternity 2 Deadfire, in cui il PR Manager Mikey Dowling ci rivela alcune interessanti novità riguardo le meccaniche e le caratteristiche dell'atteso gioco di ruolo.

Nel filmato ci viene infatti svelato che tutti i dialoghi presenti in Pillars of Eternity 2 Deadfire saranno doppiati: "È stato un grande sforzo per noi, e farà davvero la differenza quando lo sentirete" ha affermato Dowling. Fra le altre novità annunciate, segnaliamo un esplosivo che potrà essere utilizzato per attirare l'attenzione dei nemici e la possibilità di rinominare imbarcazioni e isole, e di sbarazzarsi degli avversari inserendo di nascosto bombe innescate all'interno del loro inventario.

Pillars of Eternity 2 Deadfire uscirà su PC l'8 maggio nelle edizioni standard, Deluxe e Obsidian (quest'ultima digitale e retail), mentre arriverà su PS4, Xbox One e Nintendo Switch entro la fine del 2018. Sono inoltre previste tre espansioni acquistabili singolarmente a 9.99 euro o come parte del Season Pass, venduto a 24.99 euro. La prima, intitolata "Beast Of Winter" uscirà a luglio, la seconda, "Seeker, Slayer, Survivor", debutterà a settembre, mentre l'ultima, chiamata"The Forgotten Sanctum" sarà lanciata a novembre.