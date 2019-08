Pillars of Eternity 2: Deadfire, la Ultimate Edition in arrivo su PS4, Xbox One e Switch

Il publisher Versus Evil e gli sviluppatori di Obsidian Entertainment hanno annunciato l'arrivo della Ultimate Edition di Pillars of Eternity 2: Deadfire, per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, anche se non è stata ancora diffusa una data d'uscita ufficiale.

Si tratta dell'apprezzato RPG di Obsidian (qui potete leggere la nostra recensione di Pillars of Eternity 2: Deadfire) completo di tutti i suoi aggiornamenti ed espansioni. Ecco la descrizione ufficiale:

"Piega il mondo al tuo volere, mentre esplori le infinite possibilità del gioco, inclusa la dettagliata personalizzazione del personaggio, la totale libertà di esplorazione e le scelte significative ad ogni turno. Con un enorme mondo open world, un massiccio cast di personaggi e una storia che puoi giocare a modo tuo, Pillars of Eternity 2: Deadfire Ultimate Edition ridefinisce l'esperienza del gioco di ruolo per una nuova generazione".

Come detto, nel gioco saranno inclusi:

DLC Beast of Winter

DLC Forgotten Sanctum

DLC Seeker, Slayer, Survivor

Sarà possibile giocare nella classica modalità a turno o in tempo reale con pause, e la storia durerà oltre 100 ore. Insomma, se non avete ancora dato una chance al titolo, vi aspettano un bel po' di cose da fare. Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video dell'annuncio: che ve ne pare?