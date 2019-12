Pillars of Eternity 2 Deadfire Ultimate Edition ha una data di uscita su console

Versus Evil e Obsidian Entertainment hanno annunciato la fata di uscita delle versioni console di Pillars of Eternity II Deadfire Ultimate Edition: il gioco uscirà su PlayStation 4 e Xbox One il 28 gennaio 2020 mentre l'edizione Switch è ancora priva di una data precisa.

"Piega il mondo al tuo volere, mentre esplori le infinite possibilità del gioco, inclusa la dettagliata personalizzazione del personaggio, la totale libertà di esplorazione e le scelte significative ad ogni turno. Con un enorme mondo open world, un massiccio cast di personaggi e una storia che puoi giocare a modo tuo, Pillars of Eternity 2 Deadfire Ultimate Edition ridefinisce l'esperienza del gioco di ruolo per una nuova generazione".

La Ultimate Edition di Pillars of Eternity 2 Deadfire include oltre al gioco completo anche i DLC Beast of Winter, Seeker, Slayer, Survivor e Forgotten Sanctum, al momento non sono stati resi noti altri contenuti inclusi, ma è probabile che Obsidian abbia pensato ad altri bonus per le edizioni console del suo acclamato RPG.

Pillars of Eternity 2 Deadfire ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica pur non avendo raggiunto i fasti del predecessore. Con Obsidian ora sotto l'ala di Microsoft, lo studio potrebbe contare su maggiori fondi a disposizione per l'eventuale (e ancora non annunciato) Pillars of Eternity 3.