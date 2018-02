Pillars of Eternity 2 Deadfire uscirà anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Atteso al suo debutto su PC, Mac e Linux il prossimo 3 aprile,uscirà anche in edizione console, come annunciato in giornata da

La casa di sviluppo, in ogni caso, ha confermato che le sue risorse primarie sono attualmente riversate nella realizzazione della versione PC, motivo per il quale il port per console è stato affidato ai ragazzi di Red Cerberus, che saranno quindi responsabili delle edizioni PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch (Obsidian collaborerà inoltre con Evil Versus per i servizi di publishing). Su console, Pillars of Eternity 2 non arriverà prima della stagione natalizia 2018, a diversi mesi di distanza dalla release PC.

Pillars of Eternity 2: Deadfire sarà disponibile su PC dal 3 aprile 2018, ed uscirà su PS4, Xbox One e Nintendo Switch durante la stagione natalizia 2018. In attesa di conoscere maggiori dettagli sul sequel della serie RPG di Obsidian, potete dare un'occhiata ad un video gameplay seguendo questo collegamento.