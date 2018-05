Pillars of Eternity 2: Video Recensione del GDR di Obsidian, ora disponibile su PC

Pillars of Eternity 2 è un’esperienza abbastanza frammentata e poco coesa, con una narrazione mai eccezionale o memorabile. È evidente, insomma, che il team ha preferito puntare sulla quantità piuttosto che sulla qualità.

Ciononostante, non mancano comunque momenti di alto livello, dove l'ottima caratterizzazione dei luoghi e dell’immaginario di gioco riesce a catturare l’utente tra le maglie di una longeva e ricchissima avventura. Dopo una fruttuosa campagna di raccolta fondi, il seguito di uno dei più grandi gdr degli ultimi anni si prepara finalmente a giungere sul mercato. Pillars of Eternity 2 Deadfire è un titolo attesissimo da una vasta fetta di appassionati, che nutre per questo sequel delle aspettative incredibili, con la speranza che la nuova opera del team Obsidian possa riuscire a bissare il successo di quella precedente. Dopo decine e decine di ore di gioco, tuttavia, Pillars of Eternity 2 si dimostrato un’esperienza abbastanza frammentata e poco coesa, con una narrazione mai eccezionale o memorabile. È evidente, insomma, che il team ha preferito puntare sulla quantità piuttosto che sulla qualità. Torna, com’è ovvio, la possibilità di agire per via diplomatica oppure optare per la forza bruta.

Il sistema di combattimento è rimasto molto simile a quello di Pillars of Eternity , mentre l’intelligenza artificiale dei compagni ha subito un significativo miglioramento, tale da permettergli di agire in totale autonomia durante le battaglie. Molto importante anche l’esplorazione della mappa a bordo della nostra nave, con la quale potremo persino dar vita a scontri marittimi. Purtroppo non tutto funziona alla perfezione: i combattimenti restano ripetitivi e poco brillanti sul fronte tattico, mentre le attività collaterali finiscono per risultare un po’ ridondanti. Ciononostante, non mancano comunque momenti di alto livello, dove l'ottima caratterizzazione dei luoghi e dell’immaginario di gioco riesce a catturare l’utente tra le maglie di una longeva e ricchissima avventura. Ricordiamo che Pillars of Eternity 2 Deadfire è disponibile all’acquisto dall’8 maggio su PC e arriverà nel corso del 2018 su PS4, Xbox One e Switch.