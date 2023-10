Pillars of Eternity 3: Obsidian ci lavorerebbe col 'budget illimitato' di Baldur's Gate 3

Nel mese di agosto, Obsidian si è detta non abbastanza "entusiasta" per lavorare a Pillars of Eternity 3. Il sequel di Pillars of Eternity 2: Deadfire rimarrà per gli utenti un sogno nel cassetto, sebbene le affermazioni del director di Pentiment, Josh Sawyer, siano state abbastanza chiare: ci lavorerebbe con il budget stellare di Baldur's Gate 3.

Nel corso di una chiacchierata ai microfoni di Touch Arcade, Sawyer ha dichiarato quanto segue: "penso che se ci fosse davvero un budget illimitato, credo che proverei Pillars of Eternity 3, perché so qual è stato il budget per Deadfire, che non era un granché, e ho sentito da più persone qual è stato il budget per Baldur's Gate 3 [...]. Se avessi quel budget, certo, farei Pillars 3". Il progetto in questione è quindi ben lontano dall'avvio dei suoi lavori, ma a quali titoli sta lavorando attualmente Obsidian, al di là dei già più noti Avowed e The Outer Worlds 2?

Nel tentativo di conoscere la risposta alla suddetta domanda, a Saywer sono state chieste maggiori informazioni sulla possibilità dell'inizio dello sviluppo di Pentiment 2 o Fallout New Vegas 2. "Non credo che farei Pentiment 2. Mi sento davvero molto soddisfatto di quel gioco. Non è che non voglia mai tornarci, ma l'ho appena fatto, quindi aspetterei un po' probabilmente". Complice la notizia della cancellazione di Pillars of Eternity 2 per Nintendo Switch giunta all'inizio del 2022, la line-up futura di Obsidian è in parte avvolta dal mistero.