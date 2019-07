Pillars of Eternity Complete Edition: data di lancio su Switch annunciata con un trailer

Originariamente pubblicato su PC nel 2016, ed arrivato l'anno seguente anche su console Xbox One e PlayStation 4 come Complete Edition, Pillars of Eternity, primo episodio della serie RPG di Obsidian Entertainment ispirata a mostri sacri come Baldur's Gate e Planescape Torment, si prepara a sbarcare anche su Nintendo Switch.

Il gioco ruolistico sarà disponibile per il download tramite l'eShop di Nintendo Switch a partire dall'8 agosto al prezzo di 49,99 euro. Gli sviluppatori assicurano di aver ottimizzato ed adattato al meglio l'esperienza ludica sia per la modalità TV che handheld, e confermano che ogni singolo aggiornamento contenutistico post-lancio sarà incluso in questa nuova edizione del gioco. Oltre alla campagna originale e alle funzionalità base del titolo, dunque, troverete all'interno del pacchetto le espansioni The White March I e II, opzioni aggiuntive legate all'I.A. del party, difficoltà addizionali, e altro ancora.

Il tutto è stato presentato attraverso il nuovo trailer che trovate in apertura di notizia, all'interno del quale vengono mostrate scene di combattimento, l'editor dei personaggi, e gli tratti caratterizzanti della produzione.

Pillars of Eternity è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e si accinge a fare il suo debutto su Nintendo Switch l'8 agosto 2019. Se foste interessati ad approndire il titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Pillars of Eternity.