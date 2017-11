Pillars of Eternity: Definitive Edition annunciato per PC, incluso un nuovo DLC

hanno annunciatoper. Il bundle includerà il gioco principale, le espansioni White March I e II, tutti i contenuti originariamente esclusivi della Royal Edition e il nuovo DLC

Pillars of Eternity: Definitive Edition sarà disponibile in formato digitale a partire dal 15 novembre, al prezzo di 39,99 dollari, offrendo ai giocatori l'esperienza completa dell'apprezzato GDR di Obsidian (il quale riceverà un sequel con Pillars of Eternity 2: Deadfire). Il Deadfire Pack includerà nuovi oggetti e ritratti per i personaggi basati sul sequel in lavorazione: oltre ad essere incluso nella Definitive Edition, il DLC potrà essere scaricato gratuitamente anche da chi possiede il gioco base.

Ricordiamo infine che Pillars Eternity è disponibile anche su PS4 e Xbox One nella Complete Edition.