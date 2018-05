Pillars of Eternity, Mad Max e Torment Tides of Numenera entrano nel Vault Origin Access

Electronic Arts continua ad espandere il Vault di Origin Access, introducendo altri 8 titoli gratuiti per gli utenti abbonati al servizio. Tra i nuovi giochi aggiunti per PC segnaliamo Pillars of Eternity, Mad Max e Torment: Tides of Numenera.

A partire dalle ultime ore, dunque, gli utenti PC abbonati al servizio EA Origin Access possono scaricare gratuitamente i seguenti giochi:

Mad Max

Pillars of Eternity: Hero Edition

Torment: Tides of Numenera

Prison Architect

Brothers: A Tale of Two Sons

Virginia

Ember

Spore

Si tratta senza dubbio di una selezione molto interessante, con diversi titoli di valore come Mad Max, godibilissimo free roaming di Avalanche Studios dedicato all'omonimo franchise cinematografico. Gli amanti dei giochi di ruolo classici, invece, potranno dedicarsi a Pillars of Eternity di Obsidian Entertainment e a Torment: Tides of Numenera di InXile Entertainemt, due GDR che guardando alle origini del genere.

Da segnalare anche Brothers: A Tale of Two Sons, appassionante avventura creata dagli stessi autori di A Way Out, senza trascurare Virginia, particolare racconto interattivo ispirato a serie TV come X-Files e Twin Peaks. Cosa ne pensate dei nuovi giochi proposti da Electronic Arts?

Ricordiamo che Origin Access si presenta come l'equivalente per PC di EA Access, servizio che permette agli utenti della piattaforma Origin di accedere gratuitamente a una serie di titoli selezionati (l'abbonamento è disponibile in versione mensile a 3,99 euro o annuale a 24,99 euro).