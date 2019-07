I piloti della F1 Norris e Verstappen vincono la 24h di Spa...virtuale

I piloti della McLaren e della Red Bull di Formula 1, Lando Norris e Max Verstappen, hanno fatto squadra vincendo la 24 ore (virtuale) di Spa Francochamps, disputata nel titolo iRacing.

Verstappen non ha bisogno di presentazioni, mentre Norris è il giovanissimo rookie della scuderia McLaren, con appena 10 GP all'attivo dopo esser stato campione dell'Eurocup Formula Renault e Formula 3. Il ragazzo è anche uno streamer: sul suo canale Twitch, infatti, potete trovare tutti gli higlight della performance di cui stiamo parlando.

Durante la partita, Verstappen e Norris si sono dati il cambio nell'Audi R8 LMS GT3 insieme ai loro compagni di squadra veterani di sim racing, Max Benecke e Max Wenig.

Hanno dominato la maggior parte della gara, sin dalla pole position, ma il finale ha avuto dei risvolti “thrilling”: con Verstappen al volante, il pilota ha avuto problemi all'impianto dei freni. Il pilota ha perso sostanzialmente un giro rientrando alla pitlane, dove ha consegnato la macchina a Norris.

Norris è sceso quindi in pista con un vantaggio comunque abbastanza tranquillo, portando l'auto al traguardo precedendo di ventisette secondi la seconda vettura targata Pure Racing Team Green, con Patrick Heinrich ultimo pilota della scuderia.

Verstappen e Norris hanno già partecipato assieme a gare endurance virtuali di alto profilo. Durante la dodici ore di Bathurst a febbraio, ad esempio, nessuno dei due è stato in grado di iniziare il proprio turno, perché il loro compagno di squadra si era schiantato all'inizio della gara.

Il secondo team di Redline, con il vincitore del World's Fastest Gamer, Rudy van Buren, ha concluso prematuramente quando Ayhancan Guven si è schiantato alla curva 17, denominata Blanchimont.

Il terreno dei sim racing, ultimamente, sta iniziando ad attrarre un bel po' di interesse soprattutto delle case automobilistiche, che lo vedono come un ottimo modo per tenere in allenamento i propri piloti.