Pinball FX 3: come ottenere gratis le tavole di Alien, Star Wars e Marvel

Sono sempre più numerosi gli sviluppatori che in questo difficile periodo continuano a fare dei doni ai videogiocatori di tutto il mondo e alla lunga lista aggiungiamo oggi anche Zen Studios, che ha deciso di rendere gratis alcune tavole del suo Pinball FX3 su PC.

Ciò significa che oltre a poter scaricare senza costi aggiuntivi il gioco (già gratuito da tempo) tramite la sua pagina ufficiale Steam, è ora possibile aggiungere anche il Care Package, del valore complessivo di quasi 30 euro, alla propria collezione. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di un pacchetto contenente numerose tavole da flipper a tema Marvel, Star Wars ed Alien.

Ecco maggiori dettagli sui contenuti del bundle:

Star Wars Pinball (L'Impero colpisce ancora, La Guerra dei Cloni, Boba Fett)

Marvel Heavy Hitters (Deadpool, Venom, Civil War)

Aliens vs Pinball (Aliens, Alien vs Predator, Alien: Isolation)

Per poter aggiungere il DLC alla vostra libreria digitale Steam non dovete far altro che visitare la pagina ufficiale del gioco sulla piattaforma Valve e cliccare sul tasto verde "Installa gioco" nel piccolo banner riguardante il Pinball FX3 Care Package: in questo modo il contenuto verrà aggiunto alla vostra collezione e sarà vostro per sempre.

