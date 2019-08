Pine: l'avventura ispirata a Zelda e Fable sarà presente alla Gamescom

Apprendiamo tramite la pagina prodotto di Steam, che l'avventura sviluppata dallo studio indipendente Twirlbound chiamata Pine, un'open world ispirato a The Legend of Zelda e Fable, sarà presente alla Gamescom 2019 che si terrà questo mese a Colonia, in Germania.

Come annunciato dagli sviluppatori, in Germania sarà portata una demo giocabile, nella quale sarà possibile completare cinque quest differenti per farsi un'idea più approfondita di quello che sarà il prodotto finale. Il gioco si troverà alla Indie Arena per tutta la durata della manifestazione, e sarà presente tutto il team di sviluppo.

Team che nel frattempo ha dichiarato che i lavori sul titolo procedono piuttosto bene e in orario sulla tabella di marcia, secondo cui Pine dovrebbe essere disponibile già entro la fine del 2019 su PC, e in seguito anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Per saperne di più su questo intrigante progetto dunque, continuate a seguirci e vi daremo tutte le informazioni non appena saranno disponibili. Che ne pensate? Quanto attendete Pine?