Pinocchio, ma dove vai? Dopo Lies of P, ecco le altre fiabe che vorremmo giocare

Grazie all'originale reinterpretazione in chiave soulslike del romanzo di Pinocchio, il team Neowiz ha saputo scacciare lo spettro dell'ennesimo 'clone senz'anima di Bloodborne' che aleggiava su Lies of P, prova ne sia il successo commerciale della loro ultima esperienza action ruolistica.

L'industria videoludica, d'altronde, non è nuova a questo genere di 'ibridazioni in chiave favolistica', con American McGee e la sua rielaborazione di Alice nel Paese delle Meraviglie che guida un elenco di esperienze interattive ambientate negli universi fantasy della tradizione popolare.

Guardando all'ottimo lavoro svolto da Neowiz e al team Round8, proviamo allora a immaginare quali altre fiabe potrebbero fare da sfondo a videogiochi altrettanto sorprendenti.

Hansel e Gretel

Nonostante siano trascorsi più di due secoli dalla pubblicazione de Le Fiabe del Focolare, l'antologia di favole dei fratelli Grimm che comprendeva, tra gli altri, anche i racconti di Raperonzolo e Il Principe Ranocchio (per tacere dei riadattamenti delle storie popolari di Cenerentola e Cappuccetto Rosso) era e rimane una fonte inesauribile di storie indimenticabili.



Il racconto di Hansel e Gretel, ad esempio, potrebbe essere reinterpretato in chiave horror come videogioco in stile body cam che racconti le disavventure dei due fratelli alle prese con la strega cattiva, oppure assumere contorni meno 'inquietanti' come quelli di un platform adventure pieno di aree segrete da scoprire, con tanti enigmi da svelare esplorando il bosco e la casa di marzapane.

Il Piccolo Principe

Le gesta del bambino che vive su un lontano asteroide raccontate da Antoine de Saint-Exupéry offrono infiniti spunti per un videogioco moderno, tra lontani mondi da esplorare e bizzarri personaggi da incontrare per vivere esperienze sempre nuove e avvincenti.



In quest'ottica, No Man's Sky e il suo sequel 'medievale' Light No Fire potrebbero essere gli esempi perfetti a cui guardare per un videogioco free roaming che si riallacci agli eventi narrati ne Il Piccolo Principe, e ovviamente alla libertà espressa dal viaggio intrapreso dal suo protagonista dopo aver abbandonato l'asteroide B-612.

Peter Pan

Il 'bambino che non voleva crescere' che fa da sfondo alle gesta compiute dall'eroe dell'omonimo romanzo di J. M. Barrie ha già vissuto diverse avventure interattive su PC e sulle piattaforme più disparate, ma è ormai da diversi anni che non si affaccia sui sistemi moderni per allietare i fan di Peter Pan, Capitan Uncino, Campanellino e compagni.



Similarmente a Pinocchio e al 'trattamento soulslike' di Neowiz con Lies of P, anche nel caso di Peter Pan verrebbe naturale pensare a un action ruolistico sulla falsariga di Dark Souls o, perché no, a un'avventura free roaming che ci permetta di esplorare liberamente l'Isola che non c'è.

La Regina delle Nevi

Ciascuna delle sette sezioni in cui si suddivide il racconto di Hans Christian Andersen rappresenta un caleidoscopico universo di idee per esperienze interattive da vivere abbracciando i generi più disparati, dai survival in soggettiva agli strategici passando per le avventure grafiche a episodi.



Il regno dominato dalla malvagia Regina delle Nevi, d'altronde, si presta a molteplici interpretazioni e offre la base creativa ideale per dare forma sia a un videogioco ad alto budget che ad un'opera indipendente.

Cappuccetto Rosso

Tra le fiabe che potrebbero fare da sfondo a un videogioco moderno è davvero impossibile non citare Cappuccetto Rosso. Che si tratti della versione 'classica' di Charles Perraut o dei successivi adattamenti dei fratelli Grimm e di Italo Calvino, la favola della bambina alle prese con il lupo cattivo ha ispirato intere generazioni di scrittori e, negli ultimi decenni, numerosi sviluppatori.



Il Trinity Team, ad esempio, ha tratto spunto dalla favola di Cappuccetto Rosso per creare l'avventura fantasy italiana The Darkest Tales, ma sarebbe bello veder approdare sul mercato altri videogiochi che guardano a questa fiaba per omaggiarne il ricordo, magari anche stravolgendone i temi. E voi, quali favole vorreste giocare? Fatecelo sapere con un commento.