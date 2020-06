Piofiore Fated Memories: in arrivo a fine anno su Switch la Visual Novel interattiva

Dopo aver confermato l'arrivo a fine anno del platform Tim & Kuna, i vertici di Aksys Games annunciano all'evento New Game+ Expo la trasposizione occidentale per Nintendo Switch della visual novel interattiva Piofiore Fated Memories.

Il progetto ha visto originariamente la luce su PS Vita nel 2018. In questa sua nuova versione, l'avventura grafica di Piofiore vanterà delle migliorie grafiche e, si spera, dei contenuti inediti che possano contribuire ad arricchirne la narrazione e l'esperienza di gioco.

La visual novel di Aksys Games è ambientata in una versione alternativa dell'Italia della prima metà del '900 e verte attorno alla figura di Liliana Adoronato, una ragazza cresciuta nella città di Burlone che si ritrova invischiata, suo malgrado, nella ragnatela delle tre organizzazioni criminali che controllano questo paesino.

Col passare delle ore di gioco, Lili potrà barcamenarsi tra intrighi, tradimenti e lotte di potere tra le famiglie malavitose che si contendono il fittizio borgo di Burlone. L'esperienza di gameplay si baserà perciò sui legami da stringere con i PNG attraverso i dialoghi, con una trama arricchita da musica classica e opere d'arte.

L'uscita di Piofiore Fated Memories è prevista per fine 2020 in esclusiva su Nintendo Switch: oltre al video in apertura d'articolo sui diversi personaggi che incontreremo durante l'avventura, in calce alla notizia trovate anche delle immagini esplicative e la copertina ufficiale di Piofiore per la console ibrida di Nintendo.