Pioggia di dislike su YouTube per il trailer di Alien Blackout

A inizio settimana D3 GO ha annunciato Alien Blackout, gioco mobile basato sull'omonima serie, in arrivo il 24 gennaio su iOS e Android. L'accoglienza però non è stata delle migliori, con pesanti critiche e una cocente delusione da parte di chi aspettava un sequel di Alien Isolation.

Il malcontento generale è testimoniato anche dai numeri su YouTube: il trailer pubblicato sul canale ufficiale del publisher conta al momento 266.276 visualizzazioni con appena 634 like e 24.500 dislike. Anche i commenti sono per la maggior parte negativi, sebbene in questo caso si tratti più di lamentele e sfoghi che di reali dubbi circa la qualità del gioco, non ancora disponibile per il download.

FoxNext, costola di 20th Century Fox dedicata all'intrattenimento elettronico, ha annunciato di essere al lavoro anche su un secondo gioco di Alien, uno shooter MMO sviluppato da Cold Iron Studios e in arrivo su PC e console. Questo però non sembra essere bastato per calmare gli animi...