Pioggia di investimenti per l'esport: siamo già a oltre due miliardi di Dollari da Gennaio

Piovono soldi nel mondo del gaming competitivo. Le società attive nell'ambito esport hanno raccolto quasi 2 miliardi di Dollari di fondi di investimento, secondo i dati divulgati riguardanti il primo trimestre del 2018.

Come da previsioni, Tencent Holdings si è confermato come il più grande investitore del settore, mettendo oltre la metà di quei 2 miliardi di Dollari. I suoi investimenti nelle società cinesi di streaming Huya TV e Douyu TV a marzo hanno totalizzato quasi $ 1,1 miliardi.

L'investimento nel livestreaming è quello più imponente. Solo negli Stati Uniti, nel 2018, gli spettatori hanno già visto oltre 2,4 miliardi di ore di contenuti esport, oltre 2 miliardi dei quali rientrano nell'alveo di Twitch, la piattaforma di streaming che è riuscita a cannibalizzare il mercato.

Dall'inizio dell'anno altri importanti investimenti negli esport includono finanziamenti da 38 milioni di Dollari per Vision Esports società di proprietà del gruppo di investitori di Echo Fox, 3,1 milioni di Dollari per l'organizzazione Team Vitality e oltre 2 milioni per la piattaforma esport FanAI.

Quest'ultima è una piattaforma che sfrutta un algoritmo in grado di profilare i gusti del pubblico e i trend del mercato per aiutare le organizzazioni professionistiche a sfruttare al meglio il proprio potenziale. I servizi di questa piattaforma sono già sfruttati da organizzazioni come Cloud9, OpTic, New York Excelsior e i Los Angeles Valiant della Overwatch League, dagli organizzatori del DreamHack e dal Team SoloMid.

Il dato interessante è che il totale dell'investimento comunicato riguardante il primo trimestre di questo 2018 è quasi pari al totale dichiarato per l'intero anno 2017. Questo grande salto, ovviamente, può essere attribuito al successo e alla crescita degli esport nell'ultimo anno.

Infine, un pio di dati interessanti riguardano due particolari aspetti. Anzitutto, gli investimenti in strutture dedicate, come arene e altri luoghi deputati. Attualmente si è verificato un boom degli stadi di esport, nonché strutture di allenamento per i team. In secondo luogo, gli imponenti investimenti nel mercato mobile: sempre più squadre, in questo primo periodo del 2018, sono entrate nel mondo esport mobile.