Pioneers of Pagonia annunciato: trailer per il nuovo gioco dall'autore di The Settlers

Dopo aver regalato agli appassionati di city builder la serie di The Settlers, l'autore videoludico Voler Wertich torna in azione con l'annuncio di una nuova IP.

Con il trailer che trovate in apertura a questa news, arriva infatti l'annuncio di Pioneers of Pagonia, avventura pronta a trasportare i giocatori in un immaginario strutturato in un suggestivo arcipelago. Sulle isole, piccoli villaggi vivono in maniera indipendente, separati gli uni dagli altri. Starà al nostro protagonista, spinto da una volontà visionaria, cercare di riunire le genti di Pagonia, convincendo i popoli a forgiare preziose alleanze basate sulla fiducia e la collaborazione.



Con mappe generate in maniera procedurale, Pioneers of Patagonia promette un'esperienza gestionale ricca di profondità. Con oltre 40 tipologie di edifici da costruire e 70 diverse merci da produrre, i giocatori potranno cimentarsi con la costruzione di un'economia di larga scala, da supportare con strade e percorsi in grado di unire ogni angolo del regno.

Al momento, il team di sviluppo non ha ancora annunciato la data di uscita di Pioneers of Pagonia, ma il gioco resta atteso sul mercato videoludico in Early Access entro la fine del 2023. Tra le piattaforme di lancio confermate, per il momento figura esclusivamente il mondo PC, che già offre la possibilità di inserire Pioneers of Pagonia in wishlist su Steam.