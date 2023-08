Pioneers of Pagonia: quando esce il city builder dell'autore di The Settlers? Ecco la data

Il nuovo city builder del creatore di The Settlers, Pioneers of Pagonia, ha finalmente una data di lancio: a darne conferma è il team di Envision Entertainment, annunciando su Steam il giorno in cui è attesa la partenza della fase in Accesso Anticipato del nuovo progetto ideato da Voler Wertich.

Il nuovo titolo dell'autore di The Settlers relega i conflitti tra fazioni a un elemento secondario di un'esperienza di gioco che, invece, si concentrerà sulla costruzione degli insediamenti e sulle attività da svolgere per unificare i diversi clan.

In quest'ottica si riflettono le scelte compiute dal team al seguito di Wertich per espandere e stratificare la componente gestionale e simulativa di Pioneers of Pagonia attraverso la creazione e il potenziamento di oltre 40 tipologie diverse di edifici.

L'Early Access di Pioneers of Pagonia partirà il 13 dicembre e durerà all'incirca sei mesi: sin dall'inizio della fase in Accesso Anticipato sarà possibile fruire tutte le funzionalità e le modalità principali del titolo, ivi compreso il sistema a generazione procedurale delle mappe. Gli aggiornamenti che verranno lanciati per tutta la prima metà del 2024 andranno ad arricchire ulteriormente il city builder di Envision Entertainment, introducendo nuovi edifici e 'sorprese' non meglio specificate.

Gli appassionati del genere saranno inoltre felici di sapere che Envision e Wertich contano di lanciare una fase di beta testing a porte chiuse nel corso del mese di settembre: sul sito ufficiale di Pioneers of Pagonia trovate tutte le indicazioni per registrarvi alla beta. In calce alla notizia, invece, potete ammirare le ultime immagini ingame condivise dal team Envision, mentre sulle pagine di Everyeye.it potete immergervi nelle atmosfere fiabesche del city builder di Wertich con il trailer d'annuncio di Pioneers of Pagonia.