Pioner in azione: l'FPS survival gratis arriva dalla Russia, tra Metro e Survival

Il sottobosco produttivo russo è sempre più vivo, con interessanti produzioni videoludiche che si fanno strada con sempre maggiore frequenza dall'area geografica.

Tra la presentazione del gameplay di Atomic Heart, sempre più spesso descritto come il BioShock russo, e titoli che trovano nella Russia la propria ambientazione, spunta ora un nuovo e interessante titolo. Si tratta di Pioner, uno sparatutto con visuale in prima persona e una forte componente survival ed esplorativa. La produzione, che con guarda con interesse anche alle dinamiche MMO, si è guadagnata l'attenzione degli appassionati in seguito al reveal delle caratteristiche di gameplay che andranno a definire l'esperienza, mostratasi in azione tramite il video che potete visionare direttamente in apertura a questa news.

A star dando forma a Pioner è GFA Games, team di sviluppo indipendente con sede proprio in quel della Russia. Tra fonti di ispirazione che sembrano spaziare tra la serie Metro e il mondo di STALKER, attualmente in attesa del secondo capitolo, il titolo è al momento ancora avvolto per molti aspetti dal mistero. Il team di sviluppo ha però già confermato un sistema di distribuzione fondato su un format di stampo free to play, con il PC come piattaforma di riferimento e la fine 2021 - inizio 2022 come finestra di lancio.