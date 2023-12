Pioner: l'FPS online ispirato a Metro e STALKER combatte nel nuovo gameplay

A distanza di diversi mesi dall'ultimo video di Pioner, gli sviluppatori di GFA Games ci rituffano nelle atmosfere post-apocalittiche dello sparatutto MMORPG per offrirci degli scampoli di gameplay inediti che rinsaldano ulteriormente il legame ideale tra questo progetto e le serie di Metro e STALKER.

Il nuovo trailer 'Codex of Tartarus' datoci in pasto dalla software house indipendente russa apre una finestra sull'universo post-apocalittico di questa avventura da vivere rigorosamente in multiplayer all'interno di uno scenario di 50 chilometri quadrati che ospiterà, limiti delle lobby permettendo, tutti coloro che vorranno cimentarsi in questa sfida di sopravvivenza.

Lo sparatutto free roaming promessoci dal team di GFA Games assumerà quindi i contorni di una battaglia senza esclusione di colpi tra predoni, creature deformi e mostri mutanti, il tutto sullo sfondo di una storia che verterà attorno alla ricostruzione dei villaggi scampati all'apocalisse nucleare e alla necessità di instaurare alleanze con le fazioni locali.

Lo sviluppo di Pioner, ad ogni modo, è destinato a proseguire per tutto il 2024: restiamo perciò in attesa di scoprire la data di lancio di questo FPS multiplayer a tinte survival e, già che ci siamo, vi rimandiamo allo Story Trailer di STALKER 2 con l'annuncio della finestra di lancio.