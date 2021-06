Pioner: l'FPS russo tra Stalker e Metro si rivede nel gameplay trailer dell'E3

Gli sviluppatori russi di GFA Games presenziano al PC Gaming Show per mostrare al pubblico dell'E3 2021 un nuovo gameplay trailer di Pioner, uno sparatutto multiplayer che vanta un'ambientazione post-apocalittica fortemente ispirata a opere sci-fi come Stalker e Metro.

Annunciato nel 2017, il progetto di Pioner fonde elementi tratti dai giochi di ruolo online ad attività survival, il tutto per calare gli utenti in un contesto ludico e narrativo in perenne mutamento. L'ambientazione scelta da GSA ci proietta in un angolo di Russia isolato dal resto del mondo dopo che un'anomalia geomagnetica provocata dagli esseri umani ha sconvolto il pianeta.

Ogni enclave dovrà organizzarsi in proprio e provvedere alle necessità dei sopravvissuti andando alla ricerca di cibo, materiali da costruzione, medicine, armi e munizioni con cui contrastare la minaccia rappresentata dai predoni e dalle creature scaturite dall'anomalia planetaria.

Nel video gameplay confezionato da GSA per il PC Gaming Show si possono notare gli sforzi profusi dagli autori russi nella realizzazione di un sistema di crafting quantomai profondo e strutturato, con un ampio ventaglio di opzioni di personalizzazione per gli equipaggiamenti acquisiti. Il lancio di Pioner è previsto tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022 su PC.