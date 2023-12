Pioner sembra Stalker mixato con Metro... ed è subito hype

Guardando il video qui sopra vi viene subito in mente Stalker? Pioner è uno shooter che si ispira palesemente al capolavoro del 2007, ma presenta una struttura ludica da MMO.

Come ci svela la voce narrante del video di gameplay, Pioner è ambientato su Tartarus, una miserabile isola sopraffatta dal disastro, un luogo che cela numerosi segreti. L’isola è divisa in due parti principali. Nella porzione sinistra di questo luogo popolato da mostruosità e strane piante troviamo gli insediamenti umani. Gruppi differenti che risiedono nell’area sono entrati in conflitti non meglio specificati, ma è certo che la trama principale di Pioner si svilupperà qui. Questa porzione della mappa ospita la componente PvE e promette d’offrire una vera e propria avventura con minimi elementi da MMO. I ragazzi di GFA Games dicono di aver riposto molta cura nel level design e di essersi affidati alle migliori pratiche narrative per costruire dialoghi e personaggi interessanti. A tal proposito, nel video è possibile vedere cani parlanti con un cervello artificiale esposto e malviventi d’ogni sorta: speriamo insomma che nel nostro viaggio incontreremo NPC e comprimari variegati e ben costruiti. A tal proposito, quando giocheremo assieme ai nostri amici online potremo dialogare in gruppo con gli NPC. Assieme a loro potremo esplorare aree selvagge o rilassarci in una delle città presenti, magari facendo un salto al bar per provare dei minigame. La raccolta e lo scambi di risorse saranno molto importanti, al pari dello sviluppo del proprio personaggio. A ogni level up infatti guadagneremo un punto da spendere in uno degli alberi delle abilità messi a disposizione da Pioner.

Ciò detto, dovremo anche modificare e installare nuovi pezzi alle nostre armi, e potremo farlo non solo presso i banchi da lavoro ma anche in tempo reale, un po’ come nei giochi di Crysis. Nel video viene fatto anche un chiaro riferimento a Geralt di Rivia di The Witcher. Anche in Pioner a quanto pare avremo armi destinate all’abbattimento di mostri e altre più adatte a gestire le minacce umane.

Il fatto è che le migliori parti per i nostri strumenti di morte si troveranno solo nella parte destra dell’isola di Tartarus, a sua volta divisa in due porzioni. Parliamo di Midlands e Shadowlands. Queste zone ospitano la dimensione PvPvE e le guerre tra clan di giocatori. Sempre in questi luoghi incontreremo nemici e creature da brivido, come bestie simili a orsi in decomposizione.

Morire nella parte destra dell’isola significherà perdere tutte le risorse raccolte con fatica, ecco perché ci si dovrà preparare in modo adeguato prima di esplorarla. Una volta ottenuto un numero sufficiente di risorse utili bisognerà raggiungere un’area sicura ma, a quanto pare, nel farlo dovremo attraversare altre zone piene di misteri e pericoli. L’assenza delle guide nella parte destra di Tartarus comporta l’impossibilità di sfruttare il viaggio rapido. Il titolo di GFA Games sembra puntare a offrire un comparto grafico di livello, con un vasto arsenale finemente riprodotto e ambientazioni dettagliate e dalle superfici credibili. Città, zone desertiche e aree dominate da una vegetazione diversa dal solito sono solo alcuni dei luoghi che compongono il mondo, che tra l’altro pare vantare un sistema d’illuminazione convincente.

Di contro, i modelli degli NPC non ci hanno sempre convinto, mentre attendiamo di vedere il sistema di shooting in sezioni di gameplay meno frammentarie. Di Pioner torneremo a sentir parlare nel 2024, anno che dovrebbe ospitarne il debutto.