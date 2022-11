Pioner è ancora in sviluppo: ecco il nuovo trailer dell'FPS tra Stalker e Metro

Vi ricordate di Pioner, l'FPS russo tra Stalker e Metro? A più di un anno di distanza dalle ultime informazioni sul progetto, il team di GFA Games torna sui social per riferire di essere ancora impegnati nello sviluppo di questo ambizioso sparatutto ruolistico ambientato in un mondo post-apocalittico.

Gli sviluppatori russi ne danno ulteriore conferma pubblicando un nuovo video gameplay e un post sul sito ufficiale di Pioner. L'aggiornamento di GFA Games ci informa che il team, composto al momento da 20 membri 'in loco' e da diversi freelancer, sta dando forma a un enorme scenario post-apocalittico con 50 chilometri quadrati di territorio liberamente esplorabile.

Il titolo, a detta di GFA, proporrà diversi scontri con i boss, un hub centrale rappresentato da una città scampata all'apocalisse nucleare e alle conseguenti radiazioni, tanti biomi 'mutanti' con dungeon pieni di equipaggiamento raro, un sistema di fazioni e dei clan multiplayer che si contenderanno il controllo dei territori in cui verrà suddivisa la mappa.

Diversamente da quanto annunciato nei mesi scorsi, Pioner non verrà distribuito come free to play ma adotterà la formula dei cosiddetti 'free to try', ovvero con una prova gratuita che permetterà ai giocatori di accedere ai server di questo MMOFPS per un periodo di tempo limitato.

Nel lasciarvi al nuovo video di Pioner, vi ricordiamo che di recente i ragazzi di Mundfish hanno pubblicato un gameplay trailer di Atomic Heart sugli scontri con i boss.