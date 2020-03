Piovono elicotteri in COD Warzone: un video mostra un improbabile salvataggio in extremis

L'universo multiplayer di Call of Duty Warzone può riservare delle sorprese davvero inattese agli appassionati di sparatutto Battle Royale, come accaduto a un giocatore salvato in extremis da un elicottero piovuto dal cielo.

Dalle pagine di Reddit, il fan del nuovo FPS gratuito di Activision ha immortalato la scena per condividerla con gli altri membri del forum videoludico. Il breve video confezionato mostra l'alter-ego del giocatore in questione che, caduto a terra e in attesa di essere giustiziato dal suo nemico, assiste alla caduta provvidenziale di un elicottero nell'esatto punto della mappa occupato dal suo avversario.

L'esplosione provocata dall'elicottero lo ha salvato dalla cattura e dalla successiva battaglia per la sopravvivenza che avrebbe dovuto avere luogo nel Gulag della modalità Battle Royale di COD Warzone. L'improbabile caduta dal cielo del velivolo ha così permesso ai suoi membri di squadra di salvarlo, dandogli poi modo di proseguire la sua missione tra gli edifici e le strutture che imperlano il paesaggio urbano di Verdansk.

In calce alla notizia trovate l'intera sequenza della fortunata esperienza di gioco vissuta dal redditor. Fateci sapere se anche voi avete vissuto dei momenti simili all'interno della mappa di Warzone. Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro speciale alla scoperta di COD Warzone, il battle royale gratis di Activision.