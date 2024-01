Piranha Bytes prossima alla chiusura: THQ Nordic si sarebbe opposta ad Embracer Group

Sembra sempre più probabile la chiusura imminente di Piranha Bytes da parte di Embracer Group, la quale sembra che volesse porre fine allo studio di Gothic, Risen e Elex già dallo scorso novembre. A rivelare nuovi dettagli è il podcast tedesco The Pod.

Stando a quanto rivelato dagli autori del podcast, Piranha Bytes sta effettivamente per chiudere i battenti nell'ottica della profonda riorganizzazione interna che Embracer Group sta portando avanti da diversi mesi e che ha già portato all'addio di compagnie quali Volition, Free Radical e Campfire Cabal. Piranha Bytes poteva essere in questo elenco da novembre 2023, tuttavia THQ Nordic, diretta proprietaria della software house, si sarebbe immediatamente opposta ad Embracer nel tentativo di proteggere lo studio e guadagnare tempo nel tentativo di trovare un nuovo publisher oppure di venderlo direttamente ad un'altra realtà. Nessuna di queste eventualità tuttavia si sarebbe finora verificata, con Piranha Bytes che sarebbe ancora alla ricerca di un nuovo proprietario prima che sia troppo tardi.

In aggiunta, il creative director di Piranha Bytes, Bjorn Pankratz, avrebbe lasciato la compagnia lo scorso novembre in disaccordo con i piani creativi per il futuro: il team voleva infatti ritornare a lavorare sulla serie di Gothic, laddove invece Pankratz voleva concentrare tutti gli sforzi su Elex 3 che potrebbe essere stato infine cancellato. A proposito della serie, il flop commerciale di Elex II non sarebbe un fattore decisivo dietro la chiusura di Piranha Bytes, sebbene ovviamente non sia stato d'aiuto per l'azienda.

A questo punto non resta che attendere i prossimi giorni per capire in maniera definitiva quale sarà il destino di Piranha Bytes, il cui addio per il momento non è ancora ufficiale.