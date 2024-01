Piranha Bytes dà segnali di vita: 'Siamo in difficoltà ma non dateci per spacciati!'

Le anticipazioni giornalistiche sull'imminente chiusura di Piranha Bytes spingono il CEO della sussidiaria di Embracer, Michael Rüve, a esporsi pubblicamente per offrire un chiarimento e spiegare cosa sta accadendo e quale destino attende la storica software house che ha dato forma alle serie di Gothic ed Elex.

Alla luce delle sempre più insistenti indiscrezioni sulla fine ormai prossima della casa di sviluppo tedesca, Rüve si affaccia così sulle pagine di Game Informer sia per confermare il difficile momento che sta attraversando Piranha Bytes che, soprattutto, per scacciare lo spettro della chiusura che aleggia sul team di Essen.

L'esponente della sussidiaria teutonica di Embracer Group spiega che "è vero cari fan. Noi di Piranha Bytes ci troviamo in una situazione difficile. Ci sono molte notizie che stanno circolando in questo momento e la nostra risposta è questa: non dateci per spacciati! Faremo di tutto per proseguire il nostro percorso, vogliamo continuare a creare mondi fantastici in cui perderci insieme ai fan di GDR. È la motivazione che ci spinge ad andare avanti e che ci convince del fatto che ce la faremo. Siamo menti creative e le idee non mancano di certo! Resteremo uniti, qualunque cosa accada".

Il messaggio di speranza lanciato da Rüve s'accompagna a un appello rivolto a tutte le realtà imprenditoriali desiderose di acquisire Piranha Bytes o, quantomeno, di aiutarla a uscire da questo difficile momento attraverso una partnership mirata alla realizzazione di un nuovo progetto: "Ora ci concentriamo su questo obiettivo e lo stiamo facendo con tutte le nostre forze. Faremo tutto ciò che è in nostro potere per trovare un nuovo partner, non appena avremo notizie da darvi saremo ovviamente i primi a condividerle con voi. Nel frattempo, grazie infinite per questo vostro impegno e supporto!".

Nei giorni scorsi i curatori dei social di Piranha Bytes hanno lanciato segnali suggerirono, per l'appunto, l'intenzione di lottare per garantire un futuro alla compagnia tedesca che ha dato origine alle serie di Gothic, Risen ed Elex.