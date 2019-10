Pirati a rapporto: la Fortezza dei Dannati ora disponibile in Sea of Thieves!

Giusto in tempo per Halloween, i mari di Sea of Thieves si popolano di nuovi e misteriosi pericoli: il team di sviluppo ci informa che è ora disponibile la Fortezza dei Dannati!

Con questo nome è ora conosciuta Old Boot Fort, divenuta un'area "contaminata da morte e corruzione". I giocatori possono lanciarsi in una nuova avventura, per cercare di sconfiggere i pericolosi scheletri che controllano la Fortezza. Per risvegliare quest'ultima, sarà necessario utilizzare "un Teschio per rituali e i sei colori delle Fiamme del Fato", che potranno essere ottenuti sul Traghetto dei Dannati. A difesa dell'inquietante struttura sono attive le Ombre del Fato, una nuova tipologia di scheletri ombra. Questi ultimi possono però essere indeboliti utilizzando una Fiamma del Fato del loro medesimo colore. Per iniziare la propria avventura, gli aspiranti pirati dovranno recarsi in una taverna e parlare con Duke.



Oltre a la Fortezza dei Dannati, Sea of Thieves accoglie alcune ulteriori novità. A disposizione dei pirati aspiranti musicisti c'è ora un nuovo strumento: il banjo, gratuito per tutti i giocatori. All'interno dell'Arena è inoltre ora possibile dedicarsi allo sloop a coppie, mentre i negozianti hanno arricchito il proprio assortimento di merci con "camicie, gonne, abiti e biancheria intima per pirati di ogni genere".



Nel corso del mese di maggio, la community ha celebrato il Primo Anniversario di Sea of Thieves, mentre il mondo piratesco ha accolto un ricco aggiornamento a settembre, con cui sono stati introdotti animali da compagnia e una nuova valuta.