Pistol Whip sbarca su PlayStation VR2: tutte le migliorie apportate dalla nuova versione

Vi ricordate di Pistol Whip uscito sull'originale PlayStation VR? Lo sparatutto per la realtà virtuale sviluppato da Cloudhead Games si prepara ad arrivare anche sull'imminente PlayStation VR2 attraverso una nuova versione aggiornata per la nuova generazione dei visori Sony.

Pistol Whip sarà disponibile a partire dal 22 febbraio 2023, lo stesso giorno di lancio della periferica, e sarà quindi parte dei 30 giochi PlayStation VR2 previsti nel periodo di lancio, al fianco di produzioni del calibro di Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo 7 e Resident Evil Village, giusto per citare alcuni nomi. Le pagine del PlayStation Blog ci permettono di riscoprire questo particolare shooter con elementi da rhythm game, che godrà di tutte le migliorie tecniche previste con il nuovo PSVR.

Grazie all'implementazione del feedback aptico e dell'Audio 3D, Pistol Whip apparirà ancora più coinvolgente ed immersivo rispetto al passato, mentre i tempi di caricamento saranno drasticamente ridotti grazie alle potenzialità del visore di nuova generazione. Un sensore di movimenti a sei assi, inoltre, darà vira ad un'esperienza ludica più realistica che saprà regalare sorprese anche a chi ha già avuto modo di giocare l'opera su PSVR, PC o Oculus Quest.

Infine, gli sviluppatori prevedono la pubblicazione di diversi contenuti aggiuntivi nel corso dell'anno, volti ad arricchire ancora di più l'esperienza offerta da Pistol Whip su PSVR2.