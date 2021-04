Pistol Whip Smoke & Thunder: lo sparatutto VR svelato per Oculus e PS VR

Nel corso dell'ultimo showcase di Oculus, gli sviluppatori di Cloudhead Games hanno presentato Pistol Whip Smoke & Thunder, il nuovo capitolo della serie sparatutto in Realtà Virtuale che trae ispirazione da film come Equilibrium e John Wick.

Con Smoke & Thunder, gli autori di Cloudhead ci porteranno nel selvaggio West in una storia incentrata sulle gesta compiute da due sorelle. La campagna principale conterrà cinque scene, ciascuna caratterizzata da un proprio stile artistico e da un pattern specifico di azioni da compiere in un tripudio di esplosioni.

Insieme a Smoke & Thunder assisteremo alla pubblicazione di The Concierge, un aggiornamento di Pistol Whip che consentirà agli utenti dell'FPS in Realtà Virtuale di accedere a una pletora di customizzazioni estetiche e personalizzazioni di gameplay. The Concierge andrà infatti a integrare nel titolo originario diverse opzioni per sbloccare, ad esempio, le munizioni infinite, i colpi esplosivi e diversi altri modificatori.

Le esperienze digitali a tema Pistol Whip di Smoke & Thunder e The Concierge saranno disponibili in estate sulle piattaforme digitali di Oculus Quest e Rift, come pure su PS4 e PS5 per i possessori di PlayStation VR. Date un'occhiata al teaser trailer in apertura d'articolo e fateci sapere che cosa ne pensate di questa doppia novità legata all'IP di Pistol Whip.