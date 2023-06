Pitbull invade Samba De Amigo Party Central: in arrivo due brani con un update gratis

Il cantante Pitbull, noto ai più per i sui suoi numerosi featuring, si prepara ad approdare anche su Samba De Amigo Party Central con un aggiornamento gratuito.

Il team di sviluppo del rhythm game ha infatti confermato che al day one verrà pubblicata una patch che introdurrà sia Shake Senora (con T-Pain e Sean Paul) che Let's Take a Shot, brano facente parte dell'album di prossima uscita dell'artista che prende il nome di Trackhouse. Grazie al contributo del content update gratis, il numero di tracce dedicate a Pitbull nel gioco sale quindi a tre, visto che nel pacchetto di base è inclusa anche Celebrate. Tutti questi contenuti saranno disponibili al lancio sia di Samba De Amigo Party Central per la console ibrida Nintendo che per la versione del gioco per la realtà virtuale, compatibile con i soli visori Meta Quest.

Vi ricordiamo che Samba de Amigo Party Central uscirà su Nintendo Switch il prossimo 29 agosto 2023, invece la versione Meta Quest 2 e Meta Quest Pro è prevista per questo autunno. Per chi non lo sapesse, il gioco approderà anche su Meta Quest 3 entro la fine dell'anno.

