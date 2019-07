I Pittsburgh Knights danno il benvenuto al rapper Wiz Khalifa

L'organizzazione esport nata in seno ai Pittsburgh Steelers, conosciuta come Pittsburgh Knights, ha visto l'ingresso di un VIP. Uno dei rapper più famosi del panorama a Stelle e Strisce: Wiz Khalifa. No, purtroppo, non è imparentato con Mia.

L'artista già candidato ai Grammy e ai Golden Globe si unisce a Pittsburgh Knights come partner “strategico”. Offrirà la propria esperienza di imprenditore per dare una direzione creativa alla franchigia esport, al reparto marketing, per organizzare eventi dal vivo e intrattenimento. "È fantastico collaborare con i Knights e con i Pittsburgh Steelers...", ha detto Wiz Khalifa. "Vivendo a Pittsburgh, la mia città natale, sono entusiasta di far parte di questo momento storico inaugurando un'altra squadra vincente per la nostra città".

I Pittsburgh Knights sono stati fondati nel 2017 in seno ai Pittsburgh Steelers, una delle franchise più famose della NFL. L'organizzazione esport, attualmente, presenta giocatori in molti titoli come Super Smash Bros. e PlayerUnknown's Battlegrounds (con qualche scivolone nell'imbroglio becero, purtroppo); Hearthstone (anche qui chiaro-scuri) Madden; Smite; Paladins; Apex Legends; Gwent.

Il CEO di Pittsburgh Knights, James O'Connor, è convinto che Wiz Khalifa sia un visionario. "È sempre creativo e molto esperto", ha detto O'Connor. "Ammiriamo lui e la sua squadra per la loro etica del lavoro e siamo davvero felici di dargli il benvenuto nella famiglia dei Knights".

Wiz Khalifa, come sappiamo, non è il primo artista ad entrare nell'esport. Gli Imagine Dragons, sono i comproprietari (assieme a Steve Aoki) dei Rogue di Las Vegas, mentre Drake, il più famoso rapper canadese, è divenuto co-proprietario dei 100 Thieves.

In Italia, invece, la Machete Crew ha deciso di entrare nel gaming che conta con un proprio team.