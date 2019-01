Più di 2 milioni di videogiocatori per la Demo di Resident Evil 2 Remake!

Recentemente, Capcom ha annunciato il lancio del portale ResidentEvil.net, tramite il quale avrebbe raccolto interessanti dati statistici legati a Resident Evil 2 Remake.

Tra i dati presenti sulla piattaforma ne troviamo alcuni legati alla Demo 1-Shot recentemente resa disponibile da Capcom ai giocatori che attendono con ansia la pubblicazione del Remake di Resident Evil 2. Qualche tempo fa, vi avevamo comunicato che più di un milione di giocatori avevano scaricato la Demo di Resident Evil 2 Remake. Il dato preciso, aggiornato al 14 gennaio, segnalava 1.165.816 download.

Sebbene questo dato risultasse già di per sè piuttosto notevole, le ultime rilevazioni riportate da Capcom su ResidentEvil.net mostrano un numero ancora più impressionante. Ora, il contatore presente sulla piattaforma, aggiornato al 19 gennaio ore 06:00 del fuso orario giapponese, segna infatti l'impressionante numero di 2.058.976! Oltre due milioni di videogiocatori di ogni parte del mondo avrebbero dunque ad ora provato la Demo del Gioco.

Un risultato sicuramente notevole, soprattutto se si tiene conto del fatto che l'incremento numerico si è verificato in un arco di tempo relativamente ridotto. Secondo i nuovi dati, la maggior parte dei giocatori che ha scaricato la Demo di Resident Evil 2 Remake si colloca in Nord America, che, con i suoi 455.074 utenti, si pone in testa alla classifica. Si mantiene piuttosto invariato il dato relativo al completamento della Demo: solo il 27% degli Utenti sarebbero infatti riusciti a completarla. Siete tra questi?