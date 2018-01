PixARK: prime immagini e nuovi dettagli sullo spin-off Sandbox di ARK Survival Evolved

ha annunciato chesarà disponibile in early access a marzo per Steam e Xbox. Ispirato al mondo del videogioco che ha venduto moltissime copie,, il gioco uscirà in versione fisica e digitale alla fine del 2018 per PC, Xbox One, Xbox One X, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

"Grazie a PixARK, abbiamo preso spunto dall’azione e dall’emozione che i vecchi giocatori hanno conosciuto e amato in Ark e l’abbiamo inserita in una nuova creazione in modo da introdurre quel mondo ad un pubblico differente" così ha detto Peter Kang, director of live operations e business development. "PixARK è un gioco divertente e colorato per i giocatori di tutte le età, aggiungendo delle modalità di costruzioni creative e un’esperienza molto più intelligente del pick-up-and-play."

In PixARK un gruppo di giocatori si sveglia e si ritrova bloccato su un'isola misteriosa. Per sopravvivere, devono cacciare, raccogliere, fabbricare oggetti, coltivare e costruire rifugi per proteggersi da dinosauri, dalle insidie della natura e da altri umani potenzialmente ostili. Usando le abilità e le risorse naturali che li circondano, i giocatori devono domare o uccidere creature malvagie e imparare a viaggiare tra i mondi per scoprire i misteri che li circondano.

PixARK è un open world, sandbox survival che porta una nuova visione del mondo di ARK: Survival Evolved. Il gioco sarà caratterizzato da:

Giocatori singoli e Multiplayer online

La capacità di raccogliere e creare oggetti e costruire delle basi per sopravvivere

Più di 100 dinosauri e altre creature da allenare, cavalcare e domare

Una progressione e personalizzazione del personaggio

Mondi generati in maniera continuativa senza che siano simili gli uni agli altri

Modalità Creativa che permette ai giocatori di costruire qualsiasi cosa possano immaginare

Più di otto unici biomi da esplorare, inclusi deserti, giungle, caverne e altro

Il sistema di ricerca è generato proceduralmente per mantenere i giocatori sempre impegnati nei loro mondi

Dal suo primo lancio su Steam nel giugno 2015, oltre 12 milioni di sopravvissuti sono stati bloccati sull'isola di ARK, vagando in un’incredibile terra per scoprire come domare, addestrare, cavalcare e allevare gli oltre 100 dinosauri e le creature primordiali che vagano in quelle lande.