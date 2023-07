PixelJunk Eden 2: il platform adventure psichedelico arriva su PC, PS4 e PlayStation 5

Dopo aver preannunciato il rilancio di The Tomorrow Children, i ragazzi di Q-Games presentano ufficialmente le versioni PC, PS4 e PlayStation 5 di PixelJunk Eden 2, il platform adventure psichedelico già disponibile nel dicembre del 2020 su Nintendo Switch.

La riedizione per PC e console PlayStation dell'originale esperienza interattiva firmata dagli sviluppatori giapponesi proietta i giocatori all'interno di scenari in continuo mutamento, ricchi di suoni e panorami psichedelici accompagnati dall'avvolgente colonna sonora dell'artista multimediale Baiyon.

L'armonia ipnotica di panorami e suoni promessaci da Q-Games ci proietta in un multiverso composto da mondi organici da esplorare in 4K per far germogliare nuove piante esotiche e contribuire alle operazioni di raccolta dello Spectra, la fonte di tutta la vita dei biomi di Eden. Il titolo propone più di 20 potenziamenti Grimp unici da acquisire e padroneggiare, oltre a dieci livelli e 40 'spezie aliene' da ottenere per rendere sempre più varia e immersiva l'esperienza di gioco.

Le versioni PC, PlayStation 5 e PS4 di PixelJunk Eden 2 saranno disponibili più avanti nel 2023. In calce e in cima alla notizia trovate il video e le immagini che accompagnano il reveal di questa riedizione in 4K del platform adventure psichedelico e onirico di Q-Games.