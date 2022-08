PixelJunk Scrappers: il beat'em up multiplayer si fa Deluxe su PC, ecco il Gameplay Reveal

Tra i tanti annunci dell'EVO 2022 spicca quello di PixelJunk Scrappers Deluxe, l'edizione PC del beat'em up proposto da Q-Games agli abbonati ad Apple Arcade.

La nuova versione del frizzante picchiaduro a scorrimento ambientato nella dimensione virtuale di PixelJunk vedrà i giocatori assumere il ruolo degli Scrapper, dei robot netturbini chiamati a ripulire le strade di una città futuristica dominata dalla violenza e dalla sporcizia.

I netturbini di Junktown avranno a disposizione tutta una serie di strumenti per portare a termine il loro compito; la raccolta dei rifiuti, però, sarà solo una parte del loro lavoro poiché le squadre di rivali robotici non si faranno scrupoli nell'attaccarli. La collaborazione con gli altri membri della squadra sarà perciò fondamentale per avere la meglio sugli avversari e riuscire, al contempo, a completare il lavoro senza ulteriori ritardi.

In base al tempo impiegato per completare i 25 livelli delle 5 aree in cui è suddivisa Junktown, gli Scrappers potranno sbloccare nuove tipologie di cyber-netturbino e delle opzioni ulteriori per la personalizzazione estetica. Con queste premesse, non potete perciò "rifiutarvi" di ammirare il video di annuncio di PixelJunk Scrappers Deluxe che conferma l'arrivo del beat'em up su PC nei prossimi mesi.