A Plague Tale Innocence presto gratis su Epic Games Store, secondo un leak

Secondo un leak emerso sul portale francese Dealabs, A Plague Tale Innocence, l'avventura di stampo narrativo realizzata da Asobo Studio, sarà il prossimo grande titolo ad essere distribuito gratuitamente tramite l'Epic Games Store.

Secondo le informazioni riportate sul sito, il gioco dedicato ad Amicia e Hugo sarà scaricabile gratuitamente sul marketplace di Epic dal 5 al 12 agosto. Dovesse trovare conferma ufficiale, si tratterebbe di una notizia molto gradita per coloro che si sono interessati al sequel A Plague Tale Requiem e che vogliono prepararsi al meglio in vista del suo arrivo, previsto per l'anno prossimo su PC, PlayStation e Xbox.

"Segui la cupa storia della giovane Amicia e del suo fratellino Hugo in un tormentato viaggio nell'epoca più nera di sempre. In fuga dall'Inquisizione, circondati da inarrestabili orde di ratti, Amicia e Hugo impareranno a conoscersi e a fidarsi l'uno dell'altra. Lottando contro ogni probabilità per la propria vita, si batteranno per trovare uno scopo in questo mondo brutale e spietato".

Secondo il leak, durante lo stesso periodo sarà possibile riscattare senza alcun esborso anche Speed Brawl, intrigante combat-racer in 2D di Double Stallion Games. Una volta aggiunti alla propria libreria di Epic Store, entrambi i giochi saranno vostri per sempre. Nella speranzosa attesa di eventuali conferme da parte di Epic Games, vi rimandiamo alla nostra Recensione di A Plague Tale Innocence.