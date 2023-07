A Plague Tale 3 in sviluppo? Asobo Studio lavora ad un progetto misterioso

Come confermato anche dalla nostra recensione di A Plague Tale Requiem, la seconda avventura di Amicia ed Hugo si è rivelata di grande qualità, venendo persino candidata al GOTY ai The Game Awards 2022. Molti fan vedrebbero di buon occhio un terzo episodio, e chissà che Asobo Studio non ci stia già lavorando.

Stando infatti a nuovi annunci di lavoro diffusi dalla compagnia francese, lo studio starebbe lavorando ad un nuovo progetto ancora mai annunciato, e non è da escludere che possa trattarsi proprio di un possibile A Plague Tale 3. La maggior parte delle offerte lavorative riguardano posti di lavoro all'interno del gruppo al lavoro su Microsoft Flight Simulator, tuttavia anche il team dietro la serie di A Plague Tale è a caccia di nuovo personale: nello specifico si cercano un VFX Artist, un Senior Game Designer, un Senior AI Programmer ed un Senior Gameplay Animator.

Chiaramente si tratta per ora di semplici ipotesi e va calcolata anche la possibilità che Asobo Studio stia lavorando ad un gioco completamente nuovo. Al tempo stesso c'è da dire che il publisher Focus Entertainment si è detto molto soddisfatto dei risultati di A Plague Tale Requiem, visto dall'azienda come un successo. I risultati positivi potrebbero dunque aver spinto le compagnie coinvolte verso la realizzazione di un terzo capitolo: non resta che attendere maggiori chiarimenti in futuro su cosa bolle nelle pentole di Asobo Studio.