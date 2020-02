Plague Inc e Coronavirus: la Cina banna il gioco, presenta dei 'contenuti illegali'

Nel pieno dell'emergenza legata al diffondersi del Coronavirus CODIV-19, le autorità cines decidono di rimuovere Plague Inc dagli store digitali del Paese per via di "contenuti illegali" presenti nel celebre "simulatore di pandemie" di Ndemic.

Nelle già convulse giornate che hanno preceduto l'epidemia del Coronavirus e la conseguente risonanza mediatica ricevuta dalla stampa internazionale, la polmonite cinese ha fatto volare le vendite di Plague Inc. Dietro alla decisione assunta dalle autorità locali, rappresentate dall'ente governativo Cyberspace Administration of China, ci sarebbe perciò la malcelata volontà di ridurre il panico tra la popolazione e, plausibilmente, di silenziare ogni eventuale forma di protesta che avrebbe potuto riguardare l'utilizzo di software popolari come quello, appunto, di Plague Inc, una delle app più scaricate in Cina dall'inizio del 2020.

Dalle pagine del sito ufficiale di Plague Inc, i rappresentanti di Ndemic hanno commentato la notizia sottolineando come "non ci è chiaro se questa rimozione sia legata alle preoccupazioni per il focolaio di Coronavirus che la Cina sta affrontando. Tuttavia, l'importanza educativa di Plague Inc è stata più volte riconosciuta da organizzazioni internazionali come il CDC e stiamo attualmente collaborando con le organizzazioni sanitarie globali per capire come possiamo supportare al meglio i loro sforzi di contenimento e controllo del COVID-19".

Quanto alle cause che hanno determinato la rimozione del gioco dall'App Store cinese, soprattutto per quanto riguarda il riferimento ai "contenuti illegali" presenti nel titolo, Ndemic conferma di aver ancora ricevuto alcuna risposta dall'ente governativo cinese e che, di conseguenza, non sa quali iniziative assumere per intervenire su eventuali problemi ravvisati in Plague Inc.