Plague Inc e Coronavirus: nuova modalità di gioco gratis chiede di salvare il mondo!

Dopo aver indirizzato un messaggio ai giocatori di Plague Inc, il team di Ndemic Creations condivide nuovi e interessanti informazioni con la community videoludica.

In risposta alla difficile situazione internazionale, che vede sempre più Paesi coinvolti dall'emergenza Coronavirus/COVID-19, la software house ha scelto di aggiornare il titolo per introdurvi elementi positivi. Presto, oltre alla tradizionale modalità che vede i giocatori impersonare un virus, ne verrà aggiunta una ulteriore, che rovescia la prospettiva. In quest'ultima, sarà infatti necessario agire per arrestare una pandemia globale, gestendo azioni di contenimento del contagio e rafforzando il sistema sanitario. Il nuovo contenuto è attualmente in sviluppo presso gli studi di Ndemic, in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non appena terminata, la modalità sarà resa disponibile in maniera gratuita.



Il team di Plague Inc ha inoltre reso noto di aver voluto offrire il proprio contributo alle istituzioni sanitarie internazionali, tramite la donazione di 250.000 dollari alla Coalition of Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) e al World Health Organisation’s COVID-19 Solidarity Response Fund. Le attività di queste ultime sono attualmente concentrate attorno allo studio dell'attuale pandemia di Coronavirus/COVID-19 e, tra i vari fronti, si stanno dedicando anche alla ricerca e allo sviluppo di un vaccino che possa risultare efficace contro il virus.