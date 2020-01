Plague Inc Evolved e la polmonite cinese: la paura per il Coronavirus fa volare le vendite

La crescente paura alimentata dalle notizie di contagi da Coronavirus, la polmonite cinese che ha già mietuto 17 vittime e infettato 400 in tutto il mondo, sta riportando Plague Inc Evolved in cima alle classifiche di vendita e di download delle applicazioni videoludiche per sistemi mobile.

Nel ricostruire l'intera vicenda attingendo alle statistiche sui giochi e sulle app più scaricate a livello globale, i giornalisti del New York Post ci informano che il simulatore strategico di Ndemic sta velocemente guadagnando la vetta delle classifiche di vendita e di download delle applicazioni mobile in Paesi come gli Stati Uniti e la Cina.

Il fenomeno emerso in Asia e Nord America starebbe coinvolgendo anche l'Europa e l'Italia, con l'app di Plague Inc presente in tutte le classifiche e segnalata tra i giochi consigliati agli utenti che accendono al Google Play Store. Un risultato eccezionale se consideriamo che il titolo vanta già oltre 100 milioni di giocatori.

Da sempre attenti a captare questo genere di segnali (come nel recente caso legato all'ingresso dei No Vax come malus di Plague Inc), gli sviluppatori di Ndemic hanno pubblicato sul proprio profilo Twitter un link che rimanda a un articolo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità tutti coloro che desiderano conoscere i pericoli del Coronavirus e che, magari, stanno cercando di esorcizzare la paura del contagio cimentandosi con le sfide offerte da Plague Inc Evolved.