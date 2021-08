A Plague Tale Innocence gratis su Epic Games Store: guida e trucchi

Dopo essere stato regalato su PlayStation Plus, A Plague Tale Innocence è gratis su Epic Games Store fino al 12 agosto. Se avete appena iniziato a giocare, ecco una serie di trucchi utili per sopravvivere.

Se siete tra i giocatori intenzionati a vestire i panni dei fratelli Amicia e Hugo per fuggire dagli orrori di una terribile guerra e dalla peste, non possiamo che consigliarvi di dare un’occhiata ai nostri consigli, grazie ai quali potrete iniziare l’avventura a sfondo medievale col piede giusto.

Riflettete bene prima di attaccare

Nel corso del gioco i due protagonisti non dovranno semplicemente prestare attenzione ai pericolosi topi infetti, ma si ritroveranno anche a fronteggiare degli agguerritissimi soldati che vi ostacoleranno in più di un’occasione. A differenza di quanto siamo abituati a vedere nei titoli d’azione, in A Plague Tale: Innocence Amicia e Hugo non potranno affrontare il nemico a testa alta e per avere la meglio bisognerà aguzzare l’ingegno. A questo proposito, vi suggeriamo di evitare di eliminare le guardie a meno che un’azione del genere non sia strettamente necessaria. Se uno o più soldati si frappongono fra voi e il vostro obiettivo o un’area ricca di oggetti utili, potete sempre considerare la possibilità di distrarli con un sasso e sgattaiolare alle loro spalle. Ovviamente quando il nemico è solo si può decidere di eliminarlo silenziosamente, mentre se i soldati sono due e non indossano un elmo potete sfruttare questa loro debolezza per dargli il colpo di grazia con la fionda. Sgomberare l’area è sempre molto utile, poiché vi dà modo di esplorare i dintorni senza alcun timore che il nemico possa accorgersi della vostra presenza.

Potenziate la fionda

L’unica vera arma a disposizione dei fratelli Amicia e Hugo per l’intera durata dell’avventura è una letale fionda. In determinati punti della storia otterrete alcuni potenziamenti come tipologie di proiettili alternativi, ma gli upgrade principali andranno fabbricati manualmente. L’unico luogo nel quale è possibile sbloccare i potenziamenti è il tavolo da lavoro, una postazione che incontrerete per la prima volta nel corso del secondo capitolo del gioco. In quel frangente, una donna vi fornirà i materiali utili a costruire il primo potenziamento e vi permetterà di utilizzare il tavolo da lavoro presente a casa sua.

Tra i vari potenziamenti offerti dal gioco troviamo la possibilità di velocizzare i colpi, ridurre i tempi di ricarica e migliorare la precisione del tiro. Per massimizzare l’efficienza dell’arma vi consigliamo inoltre di ampliare gli slot dell’inventario, in modo tale da poter trasportare un quantitativo maggiore di proiettili e materiali per il crafting. Avrete modo di applicare un massimo di tre potenziamenti alla sacca delle munizioni e tre potenziamenti alla tasca dedicata ai materiali per la fabbricazione.

Esiste anche un terzo oggetto potenziabile presso i tavoli da lavoro, ovvero l’Attrezzatura. Come per sacca delle munizioni e tasca, gli upgrade per questo pezzo d’equipaggiamento sono esattamente tre. Il primo consiste nella possibilità di ridurre il rumore generato da corsa e schivata dei protagonisti, il secondo consentirà ad Amicia di applicare i miglioramenti all’equipaggiamento anche quando non si ha un laboratorio a disposizione e l’ultimo, non meno importante, permetterà alla giovane donna di fabbricare potenziamenti senza l’utilizzo di attrezzi. Non potrete in alcun caso scegliere quale dei tre upgrade attivare per primo e dovrete obbligatoriamente fabbricarli in ordine.

Raccogliete tutte le risorse utili

Ottenere tutti i potenziamenti disponibili per le borse e per la fionda non sarà un gioco da ragazzi e, per farlo, bisognerà raccogliere un bel po’ di risorse in giro per la mappa. Alcuni materiali saranno piuttosto comuni e non dovrete faticare per trovarne in quantità, mentre quelli come gli Strumenti da Lavoro sono più rari e richiedono un’esplorazione molto attenta delle varie aree. Non vi basterà buttare un occhio su tavoli e forzieri per accedere a tutti gli oggetti collezionabili e dovrete risolvere i vari enigmi nascosti in giro dagli sviluppatori per trovare tutto. Potreste, ad esempio, dover accendere una torcia per intimorire un gruppo di ratti e liberare un’area altrimenti inaccessibile oppure distrarre delle guardie e intrufolarvi dalla porta che stanno sorvegliando con attenzione. Insomma, dovrete faticare un po’ per raggiungere il massimo potenziale.

Assicuratevi di aver salvato

In A Plague Tale Innocence non vi è la possibilità di salvare manualmente i progressi effettuati nel corso della partita e, pertanto, dovrete prestare molta attenzione. Un gioco del genere potrebbe porvi di fronte a sfide più o meno ardue e non è mai piacevole interrompere la partita per poi scoprire successivamente di non aver raggiunto il checkpoint e, di conseguenza, di non aver salvato. Per evitare situazioni spiacevoli, vi consigliamo quindi tenere d’occhio l’angolo dello schermo. Il gioco salva automaticamente e, durante la fase di salvataggio, è possibile vedere chiaramente un’icona raffigurante un diamante. Sparita l’icona significa che i progressi sono stati salvati e potete tranquillamente chiudere il gioco o spegnere la vostra console senza la paura di dover ripetere l’ultima sezione.