A Plague Tale Innocence sfiorò la tragedia: 'Il gioco era un vero disastro'

Scoprire quali processi creativi hanno condotto alla nascita di titoli oggi affermati rappresenta sempre un viaggio interessante, e A Plague Tale: Innocence non fa eccezione.

Nel corso di una ricca intervista, il Series Director Kevin Choteau ha rievocato un momento chiave nella realizzazione della prima avventura di Amicia e Hugo. Il director di Asobo Studio ha in particolare confessato come il rischio di un incredibile fallimento sia stato una drammatica realtà per A Plague Tale: Innocence.

"Il gioco era un disastro", racconta Kevin Choteau nel rievocare il periodo di sviluppo dell'Action Adventure. Dopo due anni di pieno sviluppo, Asobo aveva deciso di sottoporre il titolo al vaglio della critica videoludica. In un processo che rappresenta la consuetudine per le grandi produzioni, la software house decise di richiedere la realizzazione di alcune mock review, ovvero recensioni di un gioco work-in-progress, destinate a rappresentare un importante strumento di feedback per gli sviluppatori.



Il responso, tuttavia, fu terribile, con critiche dirette a sostanzialmente ogni aspetto di A Plague Tale: Innocence e una media di votazioni comprese tra il 50/100 e il 60/100. Allarmati, gli autori di Asobo Studio presero una decisione drastica: bloccare completamente lo sviluppo del titolo. Gli sviluppatori si cimentarono invece in intense sessioni di gioco, per scoprire cosa poteva essere migliorato. In questa fase, racconta Choteau, la software house tornò di fatto ad una fase Alpha dello sviluppo, con modifiche apportate a narrazione, gameplay e tanto altro. Oltre un terzo di ogni capitolo, racconta il director, fu rifatto da zero.



La storia di A Plague Tale: Innocence assunse dunque una nuova forma in seguito a questa intensa revisione, con risultati finali in grado di dare il via persino alla realizzazione di un sequel. Da parte sua, in pochi giorni dal lancio, A Plague Tale: Requiem era già un successo.