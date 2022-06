A Plague Tale Requiem nel 2022: il sequel di Innocence in nuove immagini

Come già confermato da tempo, A Plague Tale: Requiem si è mostrato al Tribeca Games Festival, con un ricco video approfondimento dedicato al sequel di A Plague Tale: Innocence.

La difficile storia di Amicia e Hugo proseguirà dunque nella nuova opera di Asobo Studio, che tuttavia non ha ancora alzato definitivamente il sipario sul gioco. Se non altro, a latere della presentazione proposta in occasione del Tribeca Games Festival, la software house e il publisher Focus Home Interactive hanno reso disponibile una nuova serie di immagini dedicate ad A Plague Tale: Requiem. Disponibili direttamente in calce a questa news, gli screenshot offrono un piccolo assaggio degli scorci che saranno proposti dal titolo in Unreal Engine 5.



I nuovi scenari che vedono protagonisti Amicia e Hugo appaiono ricchi di dettagli e e suggestioni, con un comparto artistico che appare ancora più in forma che nel precedente A Plague Tale: Innocence. Al momento, l'Action Adventure è ancora privo di una precisa data di uscita, ma il materiale mostrato nel corso del Tribeca Games Spotlight ha ribadito l'obiettivo di Asobo Studio di rendere il titolo disponibile nel corso del 2022. Le piattaforme di pubblicazione previste, lo ricordiamo, sono PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch (in versione Cloud). Stando ad un avvistamento realizzato a marzo, tuttavia, sembra che a sorpresa A Plague Tale: Requiem potrebbe arrivare a giugno.