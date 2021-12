A Plague Tale Requiem: 4 scatti in alta risoluzione dall'isola della salvezza di Hugo

Nonostante abbiano mostrato un trailer nuovo di zecca appena qualche giorno fa, Focus Home Entertainment e Asobo Studio scelgono di non lasciare i propri fan a bocca asciutta per troppo tempo.

Questo pomeriggio, attraverso i propri canali social, hanno condiviso quattro nuovi screenshot in alta risoluzione tratti da A Plague Tale Requiem, nuova avventura di Amicia e Hugo in arrivo nel corso del prossimo anno. Gli scatti ci permettono di apprezzare la varietà delle ambientazioni dell'avventura, mostrandoci una cittadina brulicante di vita e di mercanti, una spiaggia sferzata dalle onde, un fiume con un avamposto in fiamme e una fortezza presidiata dalle guardie. Li trovate in calce a questa notizia, buona visione!

A Plague Tale Requiem proseguirà il viaggio struggente di Amicia ed Hugo in un mondo brutale alterato da forze soprannaturali. Dopo essere fuggiti dalla loro terra natale, i due fratelli si dirigono a sud, verso nuove regioni e vivaci città. Costretti ancora una volta a fuggire, saranno tuttavia costretti a riporre le proprie speranze in un'isola che potrebbe racchiudere la chiave per salvare Hugo. Il gioco è ancora privo di una data d'uscita precisa, ma sappiamo che verrà pubblicato su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch, in quest'ultimo caso via cloud. I giocatori di casa Microsoft potranno giocarci fin dal day-one con un abbonamento a Xbox Game Pass. Se non l'avete ancora fatto, godetevi il gameplay trailer di A Plague Tale Requiem mostrato ai Game Awards e la nostra anteprima di A Plague Tale Requiem.