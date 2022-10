A Plague Tale Requiem, circa 50 GB di peso per Amicia e Hugo: il preload ha una data

L'ultimo story trailer di A Plague Tale: Requiem ci ha trasportati ancora una volta nella Francia del XV secolo, dove torneremo a guidare Amicia e Hugo verso la salvezza.

A poche settimane del lancio del promettente sequel diretto di A Plague Tale: Innocence, l'incorreggibile PlayStation Game Size torna ad aggiornare il pubblico con alcune interessanti informazioni. Stando a quanto riferito dal dataminer, il database del PlayStation Store avrebbe infatti già accolto i dati relativi al peso del gioco, che su PlayStation 5 dovrebbe attestarsi sui 46,129 GB circa. Su Xbox Series X|S, A Plague Tale: Requiem richiederà invece il download di circa 51 GB. Entrambi i dati non tengono conto di una eventuale Day One Patch del gioco.



Oltre a svelare le dimensioni dell'avventura, PlayStation Game Size conferma inoltre che il preload del gioco di Asobo Studio prenderà il via con un paio di giorni di anticipo rispetto al debutto. Gli utenti che sceglieranno di acquistarne la versione digitale su PlayStation Store potranno infatti procedere con il preload di A Plague Tale: Requiem a partire dalla giornata di domenica 16 ottobre 2022. Il lancio del sequel è invece atteso per la giornata di martedì 18 ottobre 2022.



In attesa del ritorno di Amicia e Hugo, ricordiamo che A Plague Tale: Requiem non sarà disponibile su PS4 e Xbox One, mentre troverà spazio in versione Cloud su Nintendo Switch.