A Plague Tale Requiem: Amicia e Hugo accolti in trionfo dalla stampa internazionale

Nel mentre non si placano le discussioni riguardanti i 30fps delle versioni PS5 e Xbox Series X|S del gioco, A Plague Tale Requiem si prepara all'ormai vicinissimo debutto in programma per domani. In attesa di vestire nuovamente i panni di Amicia e Hugo, scopriamo come è stata accolta l'ultima fatica di Asobo.

Consultando la sua pagina di Metacritic, scopriamo che A Plague Tale Requiem è stato accolto in maniera molto favorevole da parte della critica specializata internazionale. La media attuale dell'action-adventure è di 86, mentre su OpenCritic è pari a 83. Di seguito vi riportiamo le valutazioni ricevute dal gioco di Asobo, tra cui figurano anche alcuni perfect score:

TheXboxHub - 100/100

EGM- 100/100

Player 2 - 100/100

Generación Xbox - 98/100

Jeuxvideo.com - 90/100

Windows Central - 90/100

Pure Xbox - 90/100

GAMES.CH - 88/100

Cultured Vultures - 85/100

Checkpoint Gaming - 85/100

Xbox Achievements - 80/100

IGN - 80/100

GamesHub - 80/100

Digital Trends - 70/100

XboxEra - 70/100

Il Metascore è soggetto a cambiamenti in base alle prossime recensioni che verranno pubblicate, ma la media raggiunta dal titolo supera per il momento quella di 81 del predecessore A Plague Tale Innocence. Anche noi di Everyeye.it abbiamo premiato il nuovo ambizioso titolo di Asobo: scoprite tutti i dettagli nella nostra Recensione di A Plague Tale Requiem.